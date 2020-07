La agenda de la fecha 31 de la liga italiana

Esta semana se juega la fecha 31 de la Serie A de Italia, en la cual el líder Juventus, con su figura Cristiano Ronaldo, buscará seguir rumbo al título enfrentando a AC Milan, este martes.

Además, Inter de Milán de Alexis Sánchez visita a Hellas Verona, Fiorentina de Erick Pulgar recibe a Cagliari y Bologna de Gary Medel recibe a Sassuolo.

Revisa la programación completa de la próxima jornada de la liga italiana:

Martes 7 de julio

Lecce vs. Lazio, 13:30 horas.

AC Milan vs. Juventus, 15:45 horas.

Miércoles 8 de julio

Genoa vs. Napoli, 13:30 horas.

Fiorentina (Erick Pulgar) vs. Cagliari, 13:30 horas.

Atalanta vs. Sampdoria, 15:45 horas.

Bologna (Gary Medel) vs. Sassuolo, 15:45 horas.

Roma vs. Parma, 15:45 horas.

Torino vs. Brescia, 15:45 horas.

Jueves 9 de julio

SPAL vs. Udinese, 13:30 horas.

Hellas Verona vs. Inter de Milán (Alexis Sánchez), 15:45 horas.