La teoría de Romelu Lukaku: 23 de los 25 jugadores estuvimos con coronavirus

El delantero belga Romelu Lukaku lanzó una particular teoría respecto a lo que ha vivido en Inter de Milán con el COVID-19 asegurando que 23 de los 25 jugadores que integran el plantel lombardo estuvieron con el virus.

"Tuvimos una semana de descanso y cuando volvimos, lo juro, 23 jugadores de 25 estaban enfermos. No es broma. Jugamos en casa contra Cagliari de Radja Nainggolan y después de unos minutos uno de nuestros defensores tuve que abandonar el campo. No pudo continuar y casi se desmaya", aseguró.

"Yo me puse más caliente de lo habitual. No he tenido fiebre en años. Después del partido me fui directo a la cama", recordó.

"Nunca hicimos pruebas para coronavirus en ese momento, por lo que nunca lo sabremos con certeza", completó el compañero de Alexis Sánchez.