Luis Rojas será compañero de Gary Medel en Bologna

El joven volante chileno Luis Rojas cambiará de aires en el fútbol italiano, ya que todo parece indicar que será compañero de Gary Medel en el Bologna de la Serie A.

De acuerdo a lo publicado por Marco Conterio de TuttoMercatoWeb, el formado en Universidad de Chile superó los exámenes médicos para reforzar al elenco "Rossoblu", en un préstamo por seis meses desde Crotone.

Con esta movida, Rojas tendrá su segunda camiseta desde que arribó al fútbol italiano en 2020, volviendo además a la Primera División del fútbol italiano luego del descenso de Crotone el pasado año.

📢 🔴🔵 Doppio arrivo per il #Bologna. Visite ora in corso per 🇳🇱 Denso Kasius dal #fcutrecht e per Luis Rojas dal #crotone (@Mousse81). @TuttoMercatoWeb