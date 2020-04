Lukaku: Fue necesario que un jugador de Juventus se contagiara para que el fútbol parase

El delantero belga de Inter de Milán, Romelu Lukaku, lanzó una dura crítica a las decisiones que se tomaron en el Calcio en relación al brote de coronavirus que afecta gravemente a Italia.

A través del Instagram de la marca deportiva Puma, el compañero de Alexis Sánchez dijo que "no tiene sentido jugar cuando en el mundo la vida de la gente está en peligro. Fue necesario que un jugador de la Juventus se contagiara para que el fútbol parase. ¿Es normal todo esto? No, no lo es".

En la conversación, donde también participó el astro francés Thierry Henry, Lukaku dijo además sobre su faceta de goleador que "yo vivo para marcar goles, pero también debo estar listo para ayudar a los compañeros. Las estadísticas individuales tienen poca importancia".

"¿Mis delanteros favoritos? Me encantaba Adriano, que con la camiseta del Inter hizo grandes cosas, y mis primeros recuerdos con el fútbol se remontan al Mundial 1998, cuando Ronaldo demostraba tener una clase superior. Luego, admiré a Henry y a Drogba", apuntó.