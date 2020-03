Mario Balotelli hizo un dramático llamado a detener el Calcio

"No he podido ver a mis hijos por este maldito virus", escribió el jugador.

A través de sus redes sociales, el delantero de Brescia Mario Balotelli llamó a detener el calcio ante la propagación del coronavirus por la Península dado que es imposible tener una vida normal a causa de la enfermedad que ya cobrado más de 300 víctimas en Italia.

"Me encanta el fútbol, más que a ustedes, pero jugar significa viajar en autobús, tren, avión, dormir en un hotel, seguir en contacto con otras personas fuera de tu sociedad laboral", manifestó a través de su red social Instagram.

"Ya no veo a mis hijos por este maldito virus del coronavirus porque, como saben, no viven en Lombardia y ya es desconcertante y triste para mí", agregó el ex delantero de la selección.

"Paremos, la salud es lo primero. No quiero arriesgarme a enfermar. ¿Para qué? ¿Para entretener a alguien? ¿Para no perder dinero? No juguemos con la salud", finalizó el jugador.