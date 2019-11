Mihajlovic fue dado de alta tras ciclo de quimioterapia y volverá a dirigir a Bologna

El serbio Sinisa Mihajlovic, técnico del chileno Gary Medel en Bologna, abandonó este miércoles el hospital en donde se sometió a un tercer ciclo de quimioterapia en contra de la leucemia, y ya el jueves se integrará a las prácticas del equipo, según informó el club italiano.

"Después de ser dado de alta del hopital Sant'Orsola esta mañana, Sinisa Mihajlovic estará presente en el Centro "Niccolo Galli" mañana, donde estará a cargo de una sesión de entrenamiento a puerta cerrada", consignó un comunicado del club.

La esposa de Sinisa, Arianna Mihajlovic, fue la primera en dar cuenta de la noticia con una fotografía en las redes sociales, la que acompañó con un cariñoso mensaje: "lo más hermoso que hay, de vuelta a casa".

El ex jugador, recordado por sus tiros libre en Roma, Sampdoria y Lazio, entre otros equipos, reveló en julio de este año que padece de un cáncer "agresivo", aunque tratable". A pesar de su condición, aseguró que seguirá al mando del equipo, y ello fue ratificado por la directiva de la entidad rossoblu.

