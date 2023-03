Mourinho conoció su castigo por increpar al árbitro ante Cremonese

El portugués José Mourinho, entrenador de AS Roma, ha sido sancionado con dos partidos de suspensión y una multa de 10.000 euros, después que fue expulsado en el partido que su equipo perdió contra Cremonese de Pablo Galdames.

El juez deportivo consideró que el técnico "contestó de manera vehemente y con una actitud provocativa una decisión arbitral", tras un encontronazo con el cuarto árbitro al comienzo de la segunda mitad.

"Necesito saber si existen grabaciones de audio de lo que me dijo. No quiero entrar en la cosa de que él sea de Turín y que nosotros jugamos contra la 'Juve' esta jornada y me quiera fuera del banco", dijo a los micrófonos de DAZN tras la derrota.