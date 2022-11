Mourinho generó gran polémica: "Me siento traicionado por uno de mis jugadores"

El portugués José Mourinho, entrenador de AS Roma, aseguró tras el empate de su equipo ante Sassuolo que se sintió "traicionado" por uno de sus jugadores, del que no reveló la identidad, pero al que le dijo que se buscara un equipo en el próximo mercado de fichajes.

"Me siento traicionado por uno de mis jugadores, le dije que se buscara un equipo en enero, pero no creo...", dijo en rueda de prensa el técnico.

"El equipo quería ganar, pero lamento que nuestro esfuerzo haya sido traicionado por un jugador con una actitud poco profesional. No hablé así de Ibáñez después del partido de Lazio, su actitud había sido de lo mejor. Uno puede cometer errores, puede suceder. Lamento la actitud poco profesional de alguien", añadió.

"No voy a decir quién es, ya lo dije en el vestuario. Solo hablé con dos. Uno es Abraham y el otro está entre ellos y yo. Le pregunté a Tammy (Abraham) por qué esta actitud hoy y no siempre. Hoy tuvo una actitud extraordinaria, recibió todos los balones y cuando los perdió hizo todo lo posible por recuperarlos. No entiendo por qué hoy sí y otras veces no", explicó.

De acuerdo a medios de prensa, la acusación del portugués fue apuntada al neerlandés Rick Karsdorp.