Olivier Giroud selló su traspaso desde Chelsea a AC Milan

El delantero francés Olivier Giroud selló su traspaso a AC Milan, proveniente de Chelsea de Inglaterra, elenco con el que recientemente conquistó el título de la UEFA Champions League.

Giroud, quien ayer jueves llegó a la ciudad italiana, se hizo este viernes con éxito los exámenes médicos, por lo que en las próximas horas debería ser oficializado en la página web y las redes sociales del club "rossonero".

El propio futbolista "galo" se despidió a través de su Twitter de los londinenses: "A todos los Blues, a mis compañeros, a todos mis entrenadores, a todo el club, un enorme agradecimiento por estos momentos especiales. Estoy comenzando un nuevo viaje con un corazón alegre y alegre. Nuestras victorias en Fa Cup, Europa League y Champions League han sido magníficas".

To all the Blues, to my teammates, to all my coaches, to the whole club, a huge thank you for these special moments 🙏🏼



I'm starting a new journey with a light and happy heart. Our victories in Fa Cup, Europa League and Champions league have been magnificent. 🤩



Love Oli G 💙. pic.twitter.com/HytVlp0uYx