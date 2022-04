Pablo Galdames se llenó de críticas por su nivel contra Lazio: "Incapaz de recuperar un balón"

El chileno Pablo Galdames jugó de titular este domingo en la abultada derrota de Genoa ante Lazio en la Serie A, siendo criticado por la prensa italiana respecto al nivel que mostró en el terreno de juego.

"Actuación realmente negativa del centrocampista rossoblù, es incapaz de recuperar los balones y trabaja mal en la fase de construcción", evaluó el portal 11contro11 por el rendimiento del volante nacional.

En Calciomercato no fueron más benevolentes con el ex Unión Española, y señalaron que: "Con (Stefano) Sturaro lesionado tuvo la tarea de que el técnico no se arrepienta en usarlo, pero no puede mostrar algo positivo".

Galdames no vive un dulce momento con Genoa, con el equipo en zona de descenso directo y envuelto en un irregulr presente.