Periodista que fue manoseada refutó las disculpas del abusador: Son declaraciones inadmisibles

La periodista italiana Greta Beccaglia, de Toscana TV, refutó las palabras que entregó el sujeto que la manoseó en la salida del Estadio "Carlo Castellani" tras la derrota de Fiorentina a manos de Empoli, quien calificó la situación como un "error" y se disculpó.

El sujeto, de 45 años, dialogó con una radio de ese país y dijo que tras tocar el trasero de la profesional, "no quería hablar con nadie, solo ir al auto, me equivoqué y pido disculpas. Quiero verte cuando sea posible, cuando tú quieras".

Según publicó el medio Corriere dello Sport, el individuo sostuvo igualmente que "no estoy de acuerdo con lo que hice. Fue un error. En casa me dijeron que cómo se me ocurrió, mi pareja también me lo dijo. Saben que no soy una mala persona".

Ante esto, Bercaglia replicó con furia y sostuvo a La Zanzara: "¿De verdad crees que no has hecho nada malo? ¿Lo justifica con rabia porque Fiorentina había perdido? Eso significa no haber comprendido la gravedad de un acto. Son declaraciones inadmisibles. Me parece que lo empeoran todo".

La periodista presentó una denuncia y el abusador tiene en su contra una medida por la cual no puede acercarse a los estadios por tres años.