Prensa italiana destacó a chileno que viajó a ver partido de AC Milan suspendido por coronavirus

La prensa italiana destacó la historia del chileno David Mora, quien tras ahorrar por años viajó a ver un partido de AC Milan, pero que no pudo cumplir su sueño debido a que el encuentro programado para este fin de semana ante Genoa se suspendió por el brote de coronavirus que afecta al país europeo.

Sky Sport Italia tituló: "De la Patagonia a San Siro, pero no se juega Milan-Genoa: una burla de viaje para un fanático chileno", mientras que Tutto Sport señaló que "Fan de Milán llega de Chile pero se pospone el juego: 'Duele el alma'".

El nacional contó su historia en su cuenta de Twitter, en donde señaló: "Viajar mas de 13.000 km para verte AC Milan y no podré cumplir mi sueño de verte en el estadio ni el de ver Casa Milan. Duele alma".

Luego escribió en inglés que "desde la Patagonia chilena viajé más de 13.300 kilómetrospara verte mi AC Milan. No tendré el placer de alentarte desde el mítico San Siro, pero la sensación es grandiosa, me trajo desde las sureñas tierras del mundo hasta aquí".

From the Chilean Patagonia I traveled more 13,300km to see you my @acmilan , I will not have the joy of supporting you from the mythical San Siro. but the feeling is great, it brought me from the southern lands of the world to here #ForzaMilan pic.twitter.com/jTnx65XYLc