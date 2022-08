Presidente de Napoli: No me hablen más de futbolistas africanos, no voy a fichar más

El presidente de Napoli, Aurelio De Laurentiis, descartó seguir contratando jugadores africanos, ya que cada dos años deben disputar el torneo continental de naciones, en medio de la temporada.

En diálogo con Wall Street Italia, De Laurentiis expresó: "No me hablen de jugadores africanos, o firman una renuncia a su derecho a participar en los torneos de la Copa Africana de Naciones o entre la AFCON y los campeonatos de Sudamérica...no los ficharé. Nunca los tengo disponibles. Se van a jugar fuera mientras les pagamos nosotros".

Actualmente hay cuatro jugadores de aquel continente en el plantel de los napolitanos: Victor Oshimen, de Nigeria, Zambo Anguissa, de Camerún, y Karim Zedadka y Adam Ounas, de Argelia.