"¿Quién es este tipo?": Franck Ribéry se enojó por su aspecto en el FIFA 20

El jugador francés de Fiorentina, Franck Ribéry, se molestó por su apariencia en el juego de EA Sports FIFA 20 debido a que le pareció muy diferente a como luce realmente.

"Jugué FIFA 20 con mis hijos hace poco. Oigan, EA Sports, ¿quién es este tipo?", escribió el compañero de Erick Pulgar en el cuadro italiano.

Ribéry acompañó su crítica, a la que sumó algunas sonrisas, con una imagen de su versión virtual y en ella es posible darse cuenta de lo diferente que es a su versión real.

La publicación de Ribéry:

Played #FIFA20 with my kids not long ago. 🕹

Hey @EASPORTSFIFA...Who is this guy? 🤔🤨🤣 pic.twitter.com/fjCBjO4FOx