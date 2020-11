Sinisa Mihajlovic: Gary Medel jugará cuando yo diga, no queremos que se lesione otra vez

El director técnico de Bologna, Sinisa Mihajlovic, se refirió al chileno Gary Medel, luego que superara su lesión. El estratega serbio afirmó que el "Pitbull" será evaluado, pero que irá con cautela para evitar una nueva lesión, aunque de igual manera lo citó para el partido del domingo ante Sampdoria.

Además, contó que la última dolencia que afectó al jugador nacional se produjo porque insistió en jugar, pues quería ser llamado a la selección chilena, por lo que desde ahora reforzará sus cuidados en relación a su participación en cancha.

"Medel está entrenando, pero ya veremos -si es que juega-. Cuando se lesionó en el partido anterior (con Benevento) quiso jugar a la fuerza, porque quería ir a jugar por la selección. Despues jugó y se lesionó", declaró el DT serbio en una conferencia de prensa previa al compromiso ante Sampdoria.

"Ahora no me van a engañar y lo haré jugar cuando yo piense que está listo, no cuando él me diga, porque quiere jugar siempre. Se recuperó, estará en la banca el domingo y veremos si lo necesitamos y lo dejamos entrar, veremos día a día si están las condiciones y yo veo que está listo, podrá volver a jugar como titular", agregó

Medel volvió a mitad de semana a los trabajos junto al cuadro "Rossoblu", luego de una lesión que le hizo perderse las cuatro primeras fechas de las Clasificatorias a Qatar 2022 con la selección chilena y ya está citado para el duelo del domingo a las 11:00 horas.

Revisa la lista de citados de Bologna para este domingo con Medel incluido.

- La conferencia de Mihajlovic: