Tenso ambiente en Torino: Captan al entrenador peleando con el director deportivo

El técnico de Torino, Ivan Juric, fue captado peleando en un estacionamiento con el director deportivo Davide Vagnati, en unas imágenes que se viralizaron en las últimas horas.

En el registro es posible observar a ambos funcionarios del club italiano durante un momento de mucha tensión, en que repartieron empujones y tuvieron que ser separados por Marco Pellegri, que es el Team Manager.

El dirigente reconoció que "hubo una discusión" y dijo a Sky Sports Italia que "cuando a dos personas le importa tanto hacer las cosas bien, pasan también estas cosas".

Según lo que reportaron desde Italia, esta pelea se originó por el descontento del DT con la política de fichajes del club.

Torino manager Ivan Jurić and sporting director Davide Vagnati got into a fight today, just 17 days before Torino’s season starts.



Vagnati: “I make the squad.”



Jurić: “You don’t make s**t.” pic.twitter.com/7FHYJoeSW1