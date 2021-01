Valencia se sumó al interés por Erick Pulgar y Fiorentina rehúsa su partida

Erick Pulgar sigue sumando interesados tras su poca continuidad en Fiorentina y ahora Valencia entró en la pelea por quedarse con el chileno, a quien el cuadro italiano no quiere dejar partir.

De acuerdo a lo informado por el periodista Gianluca Di Marzio, de Sky Sports, el elenco español presentó una oferta de 12 millones de euros por una cesión con obligación de compra.

El cuadro "viola" no está convencido de la partida del chileno, según sostuvo el profesional: "Fiorentina, pese a las ofertas, no quiere privarse de Pulgar y menos si no encuentra un sustituto".

Pulgar tiene contrato con Fiorentina hasta junio de 2023, pero puede salir antes en caso de llegar una oferta que le convenga a él y al club.