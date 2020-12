Zlatan Ibrahimovic: He jugado en muchos clubes y los respeto, pero en AC Milan me siento en casa

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic realizó un balance de lo que ha sido su 2020 en AC Milan, asegurando que en el elenco italiano se "siente como en casa", a pesar de haber jugado en bastante equipos alrededor del mundo.

En diálogo con SportWeek, el experimentado atacante escandinavo declaró que: "He jugado en muchos clubes y tengo respeto por todos ellos. Grandes recuerdos. Pero el Milan es el club en el que me siento como en casa".

"Voy a Milanello todas las mañanas y no tengo prisa por volver a casa, porque estoy en casa. Me sentí así desde la primera vez que vine a Milán, en 2010", agregó.

Del mismo modo, Zlatan apuntó que: "Estás en casa, haces lo que quieras pero tienes que dar resultados. Me gustó esto porque puedo ser yo mismo y al mismo tiempo jugar en uno de los clubes más grandes del mundo. Por eso, el Milan es el mejor para mí".

"En Milán tengo muchos amigos, no me resultará extraño vivir allí aunque haya dejado de jugar: en estos diez años ha crecido mucho, es muy internacional, me gusta", sentenció.