Zlatan Ibrahimovic: Milán nunca tuvo un rey, pero sí a un Dios

El sueco Zlatan Ibrahimovic volvió a referirse al importante triunfo de AC Milan sobre Inter en el derbi de la ciudad italiana en la Serie A, y lo hizo con una autorreferencia fiel a su estilo en redes sociales.

A través de su cuenta de Twitter, el goleador de 39 años publicó una foto del festejo junto a sus compañeros del cuadro "rossonero" y el mensaje: "Milán nunca tuvo a un rey, pero sí a un Dios".

Ibrahimovic fue la gran figura del clásico al anotar dos goles, que le dieron la victoria a Milan sobre el elenco de Arturo Vidal y Alexis Sánchez:

Milano never had a king, they have a GOD pic.twitter.com/LmQxt0XnwG