Zlatan Ibrahimovic: Si no te gusta jugar con un ganador, no lo hagas

El sueco citó una frase de Michael Jordan tras ver "The Last Dance".

El sueco Zlatan Ibrahimovic dejó un nuevo mensaje llamativo en su cuenta oficial de Instagram, en el que citó al ex basquetbolista Michael Jordan a propósito de la serie de Netflix "The Last Dance".

El europeo publicó que para él fue bueno ver la producción y que ella dejó en evidencia que "ahora ves lo que es jugar con un ganador. Eso te gusta o no. Si no te gusta, no lo juegues".

La frase causó confusión en algunos medios italianos, donde se preguntaron si la escribió como una indirecta a su club, AC Milan, donde termina contrato a mediados de año.