Zlatan Ibrahimovic: Tengo pánico al final de mi carrera, pero aprovechen de verme

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic aseguró este martes que tiene "pánico" al final de su carrera después de 25 temporadas como profesional y advirtió a los aficionados -en su habitual tono desafiante- que "aprovechen" para ver su fútbol porque "no se volverá a ver un Ibrahimovic" en la historia del fútbol.

"No podré jugar los 90 minutos. Estoy haciéndome mayor, pero todavía estoy en buena forma, así que aprovecha para verme en el campo mientras puedas porque no volverás a ver algo así. Verás a Elanga, pero con todo respeto, no volverás a ver a un Ibrahimovic. Disfrútalo mientras dure", dijo Ibrahimovic la conferencia de prensa previa al duelo de su selección ante República Checa, por el repechaje europeo al Mundial de Qatar 2022.

"Tengo pánico al final de mi carrera porque la adrenalina que siento en el campo no la voy a encontrar en ningún lado", añadió el delantero de AC Milan. "Por eso entro en pánico, seguiré jugando todo el tiempo que pueda y disfrutándolo", agregó.