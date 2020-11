Zlatan: Por Mihajlovic hubiera jugado gratis en Bologna

El delantero sueco de AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, contó que tuvo la opción de sumarse al club Bologna, donde milita Gary Medel, e incluso deslizó que hubiese jugado gratis debido a su relación con el DT, Sinisa Mihajlovic.

"Bologna hizo todo lo posible, pero yo fui sincero con él -Sinisa Mihajlovic-: no corro como antes...", contó en palabras reproducidas por La Gazzetta dello Sport, señaladas durante la presentación de la biografía del técnico serbio.

"Usó todas las palabras adecuadas para traerme y le dije que si iba, iría gratis, lo haría solo por él, de corazón", agregó Zlatan.

"Al final llegó AC Milan, pero la decisión no fue si jugar con Bologna o con otros, sino si seguir jugando o no", señaló el ex FC Barcelona.