DT de Nicolás Castillo en América arriesga dura sanción por insultos homofóbicos a un árbitro

Miguel Herrera, técnico de América del delantero chileno Nicolás Castillo, arriesga una dura sanción por propinar insultos homofóbicos al árbitro Marco Antonio Ortiz en el duelo donde su escuadra cayó por 5-2 ante Cruz Azul de Igor Lichnovsky.

El DT fue expulsado en el minuto 82 de partido y mientras caminaba por el túnel de salida hacia los camarines la prensa le preguntó por el abultado resultado en contra, a lo que respondió: "pregúntenle al puto que viene atrás", en referencia al juez del encuentro.

El técnico de las "Aguilas" arriesga hasta seis partidos de castigo por sus dichos, ya que por estos días la Federación Mexicana de Futbol ha intensificado sus esfuerzos para erradicar los gritos discriminatorios en el futbol "azteca".

Al día siguiente del compromiso, el "Piojo" Herrera ofreció disculpas a través de su cuenta de Twitter, asegurando que "no es justificación de lo sucedido después del partido. Fue mi frustración, me parece que me manejé de muy mala forma y quiero ofrecer una sincera disculpa a Marco Antonio Ortiz, el árbitro del partido, porque lo ofendí".

El video con las disculpas de Miguel Herrera: