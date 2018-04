Enzo Roco será evaluado para conocer magnitud de su lesión

El zaguero de Cruz Azul Enzo Roco será sometido a exámenes durante estos días para conocer la magnitud de la lesión al tobillo que sufrió en el partido del sábado contra Tigres por la Liga MX.

Según explicó ESPN México, "el chileno de 25 años recibió un golpe en el tobillo y se encontró en observación desde el retorno a la Ciudad de México y se tuvo que aguardar a que baje la inflamación en su pierna para poder ser sometido a estudios".

Este lunes el ex UC realizó trabajo regenerativo junto a sus compañeros, pero con menor intensidad.

Roco fue reemplazado al minuto 11 por Julián Velázquez en un partido que tuvo un golazo de Eduardo Vargas.

¿Roco a Corinthians?

En otro tema, en el programa de ESPN "La Trastienda de Elmer" se informó que el chileno Enzo Roco "tiene todo hecho con Corinthians para ser jugador del 'Timao' en el próximo torneo".

Segundo programa mexicano, o zagueiro chileno Enzo Roco do Cruz Azul já tem tudo certo com o Corinthians para vir na próxima janela. Também dizem que o mesmo Cruz Azul vai levar o Sasha do Santos. (Dica do @Nicollasisaque) https://t.co/Y0wABr2wok