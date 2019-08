Ex jugador de Cruz Azul criticó al plantel que integra Igor Lichnovsky: Solo vienen a robar

El ex futbolista mexicano Omar Rodríguez lanzó duras críticas a los jugadores de Cruz Azul, su antiguo club que tiene al chileno Igor Lichnovsky en sus filas, asegurando que no se esfuerzan por ganar el campeonato y "solo vienen a robar".

"A fin de cuentas los que ponen el esfuerzo en la cancha son los jugadores. Ahora solo vienen a robar, jugadores que realmente no vienen a romperse la madre (esforzarnos) como antes lo hacíamos", dijo Rodríguez ante los medios, durante la promoción de un duelo de leyendas.

"Yo me esforzaba para cumplir mi sueño de ser futbolista, pero ahora nada más lo hacen por ganar dinero, para tomarse fotografías, el peinado", explicó.

Los dardos también apuntaron a la conformación del plantel, remarcando que no pueden ser campeones sin una base de jugadores aztecas.

"No hay jugadores de Cruz Azul, el único que está es Julio Domínguez, y no puedes pensar en un campeonato cuando la gente no viene de abajo. Ellos si se sacrifican por la camiseta", cerró.

Rodríguez fue integrante del plantel de Cruz Azul que conquistó su último título liguero en 1997.