Fin de una etapa: Felipe Mora se despidió de Pumas

El delantero chileno Felipe Mora confirmó su salida del club mexicano Pumas UNAM a través de un mensaje de despedida que escribió en su cuenta de Instagram.

"Hoy toca despedirse... Y no me quedan más que palabras de agradecimiento a mis compañeros, cuerpo médico, utileros y a la gran afición de Pumas, que me brindaron cariño y respeto durante todo este tiempo", escribió.

"Estaré eternamente agradecido de ustedes, y de Pumitas también, por abrirle las puertas a mi Felipito -su hijo-. Aquí tendrán un hincha más que los seguirá apoyando a la distancia", avisó.

Mora tendrá que buscar club, tal como señaló Martín Rodríguez en un comentario de esa publicación: "Hermanito mío, sin dudas Dios tiene algo mejor para ti. Eres una gran persona y un crack como jugador hermano, a romperla".