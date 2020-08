Gonzalo Jara reveló sus planes a futuro: Jugar en una liga exótica y ser DT de divisiones menores

El zaguero chileno Gonzalo Jara, que milita en Mazatlán FC, contó que a futuro quiere jugar en una liga exótica y luego, tras su retiro, dedicarse a entrenar divisiones menores.

"Me siento con ganas de seguir jugando. Por eso cada día me preparo de la mejor forma. Durante mi carrera no he tenido graves lesiones. No sé dónde seguiré cuando termine mi contrato en México", dijo a Las Ultimas Noticias.

"Todavía me queda cuerda. Hay que estar bien preparado físicamente", agregó y luego expresó que "quiero jugar en otros países que me llaman la atención".

"De todos los países en los que he estado, algo me ha quedado. El fútbol argentino es uno de los mejores en que he jugado. Ahora, si me preguntas dónde me gustaría, puedo decir que China, Chipre, en una de ésas, Emiratos", continuó.

Tras explicar que está disponible para un eventual llamado a la selección, dijo que le gustaría ser entrenador en divisiones menores.

"Creo que varios de los seleccionados podríamos ser un gran aporte para los más chicos. Con nuestra experiencia podemos ayudar a sacar buenos futbolistas para el futuro. Creo que ahí hay un déficit en los clubes", completó.