Hoyos analizó su buen momento en Atlas: La humildad es nuestra herramienta

El técnico argentino Guillermo Hoyos, entrenador de Atlas, aseguró que el buen arranque que ha tenido su equipo en el torneo Clausura 2019 en el que marcha en el sexto lugar se debe a la humildad y al trabajo que le pide a sus jugadores.

"Estoy contento por este inicio, por los chicos que disfrutan del momento. El trabajo aquí se disfruta con triunfo o derrota porque hay que tener humildad, un perfil tranquilo, no subirse por los buenos resultados. Van de la mano el crecimiento y la humildad, y sabemos que se tiene que trabajar continuamente", dijo Hoyos a en entrevista con la Agencia EFE.

"La idea era empezar desde cero, con una pretemporada, conocernos mejor. Los humanos somos de emociones e interrelaciones, no sólo se trata de tres puntos y ganar, eso es algo frío. El fútbol es una pasión enorme y a veces no nos damos cuenta de que vivimos de un sentimiento", apuntó Hoyos, quien espera que sus jugadores no se distraigan con la campaña.

"No me he detenido a pensar en una cantidad de puntos, no sería correcto creer que los 10 que llevamos ahora nos van a poner cerca de la liguilla, estamos tan lejos como al principio", apuntó.

Dijo que ese objetivo se trabaja partido a partido y su calendario indica que les faltan varios rivales de alto peligro por delante "seguramente habrá momentos difíciles de los que tendremos que salir lo más rápido posible. Atlas vive de lo que hay ahora, de lo que hacemos hoy".