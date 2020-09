Jean Meneses tras su experiencia con el coronavirus: En los partidos me canso un poco más

El delantero nacional Jean Meneses contó su experiencia con el coronavirus, que contrajo hace algunas semanas como portador asintomático, por lo cual vivió 14 días de recuperación y luego volvió a las canchas.

"Tuve un poco de miedo, pero por suerte ya pasó todo, no sé cómo me contagié, pero afortunadamente no hubo nada que lamentar. Eso sí, en los partidos me canso un poquito más, pero con el pasar de las semanas eso irá pasando", le dijo el ariete de León al diario La Cuarta.

Luego de reconocer que quiere estar en la Roja y ayudar en la clasificación al próximo Mundial, Meneses señaló como un "sueño" jugar en Europa y también en un eventual regreso a San Luis de Quillota.

"Cuando vuelva a Chile, quiero jugar en Quillota, pero también pasar por un equipo grande, ya estuve dos veces cerca de la U, cuando vuelva quiero ir a jugar a buen nivel, no dar pena", cerró.