Joaquín Montecinos: En Chile piensan que venir a México es un retroceso y eso para mí no es así

El puntero chieno Joaquín Montecinos fue presentado en Xolos de Tijuana y rueda de prensa defendió su decisión de llegar al fútbol mexicano, asegurando que no es un retroceso para su carrera.

"En Chile me han criticado por tomar esta decisión, pero no entiendo por qué. Esta liga es muy competitiva, hay muchos jugadores de alto nivel, y creo que allá no tienen la mentalidad que tienen acá. Piensan que venir acá es un retroceso y eso para mí no es así", explicó Montecinos.

Además, agradeció a Xolos por ficharlo: "Se hablaron muchas cosas, que yo tenía opciones en muchos lados, pero eso no es así. Estoy muy agradecido de este club que confió en mí".

Finalmente, valoró la influencia que tuvo su padre, Cristian Montecinos, para elegir la liga mexicana.

"Siempre he encontrado muy competitiva a la liga mexicana. Tuve la fortuna de que mi padre también jugó acá, y siempre me dijo que lo ayudó mucho en su desarrollo futbolístico. Para mí lo más importante es seguir creciendo como jugador y como persona, y creo que estar aquí me va a ayudar con esos objetivos", sentenció.