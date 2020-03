Lucas Passerini aportó tres mil dólares para equipar un hospital de Argentina

El ex jugador de Palestino y actual Cruz Azul, Lucas Passerini, tuvo un noble gesto al aportar tres mil dólares para equipar un hospital en Argentina en una de las salas de monitoreo de la unidad de terapia intensiva.

Según detalla el sitio Récord de México, el ariete dono poco más de la cifra mencionada a la Asociación Cooperadora del Hospital Zonal de Esquel, lo que ayudó al recinto a obtener cerca de 16 mil dólares.

Quien destacó la acción fue su novia, la modelo argentina Lucila Vit, que a través de sus redes sociales valoró la "grandeza" del goleador.

Si bien no me sorprende que lo hayas hecho...Un ejemplo a seguir! Ni a mi me lo contó...eso demuestra lo grande que sos @LGPasserini ❤️ https://t.co/pT05kfnClR