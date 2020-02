Lucas Passerini: Ivo Basay me enseñó mucho cuando no me salían los goles

El delantero de Cruz Azul Lucas Passerini reveló el aprendizaje que le dejó el DT de Palestino, Ivo Basay, durante su paso por el equipo de La Cisterna que le permitió ser goleador del fútbol chileno en el 2019.

"Creo que Ivo Basay me quiere mucho y yo lo admiro, me enseñó mucho desde mi llegada a Palestino, le aprendí cuando no me salían los goles y me ayudó a tranquilizarme, a manejar la presión, a mejorar en lo que soy", declaró.

Además, contó que el ex artillero le explicó de qué se trataba la liga mexicana y concretamente Cruz Azul, donde llegó tras su cosecha en la escuadra "árabe".

"Por Basay sabía de la exigencia de este club que hace tiempo no sale campeón y me gustó el reto, estoy acá para ayudar al equipo, para hacer goles, pero lo primordial es el equipo, trabajar para ganarme una oportunidad y estar preparado para lo que venga", subrayó.

El cuadro "cementero" se enfrenta a Tigres, equipo de Eduardo Vargas, durante este fin de semana y Passerini anticipó el choque como muy complicado.

"Tigres va a ser difícil, vendrá a dar un extra y nosotros buscaremos contrarrestarlos con buen fútbol, hacer lo que hemos hecho en los últimos partidos, preocuparnos por nosotros y no fijarnos en los que Tigres haga o deje de hacer", explicó.