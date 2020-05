Miguel Herrera quiere permanecer en América: Me gustaría imitar lo de Ferguson en Manchester United

El entrenador de América de México, Miguel Herrera, confesó que su ilusión es dirigir en Europa y que igualmente le genera anhelos el hecho de mantenerse en las "águilas" y forjar una carrera como la de Alex Ferguson en Manchester United.

"Tengo dos pensamientos que son mi máxima ilusión; el primero es dirigir en el fútbol de Europa, pero la realidad es que no me ha llegado ninguna oferta", detalló a la Agencia EFE.

De su segunda "máxima" ilusión, Herrera habló de permanecer en las "Águilas", club al que ha dirigido ya durante cinco años en dos etapas, la primera entre 2012 y 2013 y la segunda del segundo semestre de 2017 hasta hoy.

"Me gustaría imitar lo de Alex Ferguson en Manchester United o Ricardo Ferretti en los Tigres, que han hecho huesos viejos en sus equipos, eso me ilusiona. Mientras América me quiera aquí, aquí estaremos. Quiero ser un tipo que haga historia en este club, sería algo extraordinario", aseveró.

Herrera ha logrado en América dos títulos de Ligas, un torneo de Copa y un trofeo de Campeón de Campeones y está a un campeonato de Liga de convertirse en el técnico más ganador en la historia de las Águilas, uno de los dos equipos más emblemáticos de México.