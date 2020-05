Morelia anunció que Pablo Guede seguirá siendo su entrenador por el presente torneo

El club mexicano Monarcas Morelia anunció este martes que Pablo Guede seguirá siendo el director técnico del primer equipo cuando se reanude el Torneo de Clausura, que está detenido actualmente por el coronavirus.

Así lo informó el elenco "canario" mediante un escueto comunicado en sus redes sociales en el que aseguró la continuidad del ex Colo Colo en la institución, pese a algunos trascendidos en aquel país, que indicaban que había posibilidades de que se fuera.

Fue el profesional John Sutcliffe de ESPN quien señaló que "Pablo Guede, técnico de Monarcas Morelia, muy buen DT por lo demás, me dicen que no va a continuar, quisieron renegociar con él en el tema económico, no lo tomó bien, salieron chispas y hay que esperar que lo confirme Monarcas Morelia", algo que terminó por no concretarse.

🚨 🚨 ÚLTIMA HORA 🚨 🚨



Pablo Guede ha dejado de ser el técnico de Monarcas Morelia 😮 pic.twitter.com/av3uGykj3n — Jorge Ramos y su Banda (@ESPN_JorgeRamos) May 19, 2020

Guede, quien estuvo en los “albos” entre 2016 y 2018, llegó en agosto pasado al elenco “azteca” y en su primer torneo logró clasificar al equipo a los play-offs después de cuatro años, llegando hasta las semifinales.

Revisa la aclaración de Morelia sobre la continuidad de Pablo Guede: