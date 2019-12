Morelia de Vegas y Millar tomó ventaja ante América de Castillo

Morelia, con los chilenos Sebastián Vegas y Rodrigo Millar en cancha, se impuso por 2-0 a América en el duelo de ida de las semifinales del Torneo Apertura del fútbol mexicano.

En el Estadio Morelos, el elenco local se impuso gracias a las anotaciones del venezolano Fernando Aristeguieta (16') y Aldo Rocha (51').

En el elenco triunfador, Vegas y Millar fueron titulares, no obstante, ninguno terminó el partido dado que el ex Audax Italiano fue expulsado por doble amarilla a los 78' y el ex seleccionado nacional fue reemplazado a los 71'.

En Aguilas, Nicolás Castillo vio el partido desde la banca de suplentes y no fue opción.

La revancha se jugará el próximo domingo 8 en el Estadio Azteca.