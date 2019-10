Nexaca venció a Atlas en duelo de chilenos en la liga mexicana

Necaxa, con los chilenos Claudio Baeza, Juan Delgado y Felipe Gallegos, se impuso por 0-2 ante Atlas, que contó con Lorenzo Reyes, en la fecha 15 del Torneo de Apertura en la liga mexicana.

Los "Rayos, con el resultado, tomaron el liderato del campeonato, con 28 puntos. El conjunto de Guadalajara, en tanto, tiene 21 en la séptima posición, aún en zona de clasificación a los playoffs.

Los goles de Necaxa fueron anotados por el argentino Mauro Quiroga, ex delantero de Curicó Unido.

Respecto a los chilenos, Baeza y Gallegos jugaron todo el partido por Necaxa, mientras que Juan Delgado fue reemplazado en el segundo tiempo. "Lolo" Reyes, por su parte, también disputó el compromiso en su totalidad.

En paralelo a este partido, Tijuana derrotó por 2-0 a Veracruz, que tuvo en cancha a Bryan Carrasco.

El ex Audax Italiano fue titular y no pudo ayudar a su equipo a levantar cabeza, que aún no tiene victorias, sumando su décima derrota en el torneo.