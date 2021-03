Nicolás Castillo: "Confíen en mí, porque no pienso defraudarlos"

El chileno Nicolás Castillo, delantero de América en México, proyectó para julio próximo su regreso a las canchas y envió un mensaje a los hinchas de las "águilas" que lo apoyaron durante su recuperación.

"Me alegra ver mensajes de apoyo en redes sociales, gente que me sigue apoyando, pero también me duele ver mensajes fuertes. A toda la afición le quiero pedir que me apoyen, que confíen en mí, porque no pienso defraudarlos", declaró a ESPN México.

En la misma línea, apuntó que "estoy consciente que son mas cosas malas que buenas las que hecho en el América, pero quiero mi revancha, voy a trabajar muy duro".

"Estoy muy feliz por todos, aunque no esté inscrito yo me siento parte, así me lo han hecho saber todos mis compañeros, a los cuales les agradezco. Tengo contrato hasta el 2023, quiero quedarme mucho tiempo aquí, y para eso me estoy mentalizando", concluyó.