Nicolás Castillo protagonizó duro cruce de declaraciones con ex jugador de Pumas UNAM

El chileno Nicolás Castillo, delantero de Club América, desató una nueva polémica en redes sociales en México, al protagonizar un cruce de declaraciones con Marcelo Alatorre, ex jugador de Pumas UNAM.

La discusión se generó después de la derrota de las Águilas ante Atlanta United por la Campeones Cup, y Castillo, en sus historias de Instagram, publicó un mensaje por el que los aficionados de Pumas, su ex equipo, se sintieron ofendidos.

"Cómo les encantaría estar peleando estos títulos, pero hace años no salen campeones y no saldrán en muuuuchos años más. Me la p... p...", escribió Castillo, quien está en recuperación tras ser operado por una fractura.

Debido a este mensaje, el lateral Marcelo Alatorre, quien jugó para los felinos entre 2015 y 2016, respondió directamente al seleccionado nacional

"Ahora resulta que Nicolás Castillo es el mejor de México, ¿no? Sé jugador, pero sé humilde. No quieras matar a quien te dio de comer y a la banda que te respaldó. Lo único que hiciste bien en México fue en la Ciudad Universitaria. Soy un muerto que no logró nada, pero en ponerme la camiseta vas perdiendo 3-0", criticó el defensor.

Sin embargo, Castillo le respondió con un irónico mensaje, acompañado de emojis de risas: "Totalmente de acuerdo con las tres primeras palabras del último párrafo", las cuales dicen "soy un muerto".

Por último, Alatorre lamentó la presencia en México de "extranjeros que no suman".

"Aquí nos damos cuenta del valor que le damos a los extranjeros que no suman, que se sienten por delante de todo y todos. Se rompen ciclos de los jóvenes mexicanos y ellos solo haciéndose ricos", cerró.