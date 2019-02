Nicolás Castillo: U. Católica es el único equipo del que soy hincha y que no voy a traicionar

El delantero chileno Nicolás Castillo se refirió este viernes a su arribo a América, archirrival de Pumas, su ex equipo, señalando que es un jugador profesional y que al único equipo que no traicionaría es a la UC.

Al respecto, el atacante nacional afirmó en conversación con la cadena Univisión que "no voy a ser el último, ni el primero, somos profesionales, es una profesión. El único equipo del que soy hincha es Universidad Católica, es al único que no voy a traicionar, de ahí en fuera soy un profesional y defenderé al equipo que me toque estar".

En la misma línea, el ex Benfica dijo que "necesito estar en el lugar donde me valoren, donde me sienta importante y creo que en este club me lo demostró el técnico, el presidente y toda la gente que hizo posible esto para llegar a América".

"Voy a defender al América a muerte, es una responsabilidad muy fuerte, tengo un temperamento muy fuerte cuando defiendo a mi equipo y no será la excepción, se habló muchas cosas por haber jugado en Pumas, pero ahora soy de América y lo voy a defender a muerte", apuntó.