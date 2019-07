Nicolás Castillo y su doblete: "Fue un desahogo importante, me llena de confianza"

El delantero chileno Nicolás Castillo valoró el doblete que marcó en el triunfo de América ante Monterrey en el inicio de la liga mexicana, asegurando que fue "un desahogo" que lo llenó de "confianza".

"Empezar ganando da confianza y en lo personal también. Fue un desahogo importante. Marcar dos goles de local, ante un gran equipo y eso me llena de mucha confianza. El segundo gol me gustó mucho más por toda la jugada y por el centro que me meten, fue más lindo aún", declaró el seleccionado a ESPN México.

El formado en Universidad Católica también manifestó su fe en lo que pueda realizar con las águilas durante el segundo semestre.

"Nosotros siempre hemos dicho que tenemos que ir paso a paso, pero tenemos un plantel increíble como para pelear todos los torneos que nos propongamos. Llevamos uno de cuatro y esperamos seguir por esa senda", aseguró.

Castillo y América tendrán como siguiente desafío el duelo de este miércoles frente a Houston Dynamo en encuentro de la Leagues Cup, torneo amistoso de clubes de Estados Unidos y México.