Paco Palencia: Nicolás Castillo es un jugador que me encanta

El ex entrenador de Mazatlán FC Paco Palencia habló con Al Aire Libre en Cooperativa y manifestó su gusto por Nicolás Castillo, quien estuvo muy complicado de salud hace algunos meses por una trombosis.

"No pude contar con ellos en Mazatlán, pero me han gustado mucho dos jugadores chilenos. Nicolás Castillo, que estuvo muy grave, al borde de la muerte si se puede decir de alguna manera. Es un chico que me encanta", expresó.

"Otro que me gusta es Bryan Rabello, que entiende muy bien el fútbol como Nico", agregó el ex jugador.

Palencia fue delantero y jugó en clubes como Cruz Azul, Espanyol y Chivas de Guadalajara, mientras que como entrenador ha estado a cargo de equipos mexicanos como Universidad Nacional, Lobos y Mazatlán.