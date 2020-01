Polémica en México: Medio acusó que Nicolás Castillo se negó a viajar a partido con Tijuana

El medio mexicano Récord acusó que el delantero chileno Nicolás Castillo, que milita en América, se negó a viajar a Tijuana para el partido contra Xolos debido a que argumentó un dolor en una de sus caderas, pese a que entrenó con normalidad toda la semana.

Según la publicación, el futbolista nacional usó la excusa para restarse de un partido en el que no quiso estar presente luego de enterarse que no formaba parte del equipo titular preparado por el técnico, Miguel Herrera.

"Récord pudo saber que la baja del delantero de último momento se debió a que fue el propio futbolista quien pidió no jugar, argumentando un dolor en la zona de la cadera", señaló el artículo azteca.

"La noticia sorprendió porque al jugador se le vio entrenar con normalidad durante la semana, además, en el partido contra Tigres, se confirmó que ya estaba totalmente listo e inclusive disputó los últimos 15 minutos", agregó el autor.

"Durante la práctica de este jueves, el andino abandonó en dos ocasiones los trabajos, asegurando que tenía una molestia en su cadera aunque, casualmente, pasó justo en el entrenamiento en el que supo que no sería parte del cuadro titular. Se sabe que el jugador sí estaba contemplado para hacer el viaje con el equipo para que fuera una opción en el banquillo, pero el chileno se negó", completó Récord.

El medio recordó que Castillo vivió una situación similar en su paso por Pumas, cuando se negó a jugar por un supuesto dolor en uno de sus tobillos que nunca fue respaldado por estudios médicos.

