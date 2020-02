Raúl Ruidíaz reveló su sufrimiento en el fútbol mexicano

El ex delantero de la U fue figura en Morelia, pero optó por fichar en la MLS.

El delantero peruano Raúl Ruidíaz, ex jugador de Universidad de Chile, confesó que decidió fichar en la MLS luego de no pasarlo bien en Morelia debido a la alta violencia que se vive en el estado de Michoacán.

El jugador estuvo dos años en Monarca, período en que se vivió un aumento en los casos de asesinato en la región, algo que decantó en la decisión del incásico.

"Si vienes soltero no influye tanto, pero si tienes familia tienes que pensarlo dos veces venir a México. No puedes ser ajeno a lo que pasa en tu estado, viví tantas cosas y vi tantas otras, que influyó para elegir la MLS", dijo a la cadena ESPN.

"Tuve muchos percances muy fuertes cuando estuve en México. Amenazas nunca, pero tuve percances fuera cuando iba a cenar o a almorzar o algo así. Afortunadamente ahora soy muy feliz. Todo me tocó de lejitos", añadió.

"México es un país muy complicado por todo lo que está viviendo, pero creo que si no te metes en ningún problema, no te pasa nada. Sólo queda rezarle a Dios que no te ponga en el momento equivocado", completó.

Y la inseguridad de la que habla Ruidíaz es palpable dado que en Michoacán operan los cárteles Jalisco Nueva Generación, La Nueva Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, que se disputan a muerte el control de la producción y tráfico de drogas.