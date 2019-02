Reinoso sobre Castillo: Es triste traer como figura a alguien que no anota desde hace ocho meses

El ídolo de América Carlos Reinoso sigue enfrascado en una polémica con el chileno Nicolás Castillo, a quien criticó duramente por su llegada a las "águilas" debido a que en su previo paso por México "ofendió" al club, según sus palabras.

Para el ex futbolista nacional "es muy triste que un chico que hace ocho meses no hace un gol lo traigan como la figura del fútbol mexicano y la figura de América", de acuerdo a lo que señaló al medio ESPN.

Castillo le lanzó al técnico de América, Miguel Herrera, unas polémicas palabras cuando Pumas fue eliminado del Clausura 2018 -"que te entreguen la copa", por lo que Reinos considera que "a ese chico se le olvida cuando jugó por Pumas verbalmente agredió al América".

"A mí no me gusta la gente que un día ataca al América y al otro día por un contrato son felices de estar acá, en el mejor equipo del planeta, a mí eso no me gusta (...) No voy a defender a alguien que ofendió al amor de mi vida, el Club América", terminó.

La polémica surgió a raíz de unas declaraciones de Castillo en su llegada a México, cuando sostuvo que "hablé con Zamorano y me ha apoyado en todo. Todo lo que necesite, él va a estar. Es un orgullo que un jugador tan importante te muestre su apoyo. Fue el único chileno que me apoyó. El otro que me nombran (Reinoso), no me ha apoyado en nada".

Por ello, Reinoso reaccionó en Twitter señalando que "cuando dices cierro mi entorno, mejor cierra tu boca cuando hables del América. A nosotros (los chilenos) nos costó abrir el camino. Hay que tener memoria en el fútbol".