Sebastián Vegas se despidió de Morelia: "Esto no es un adiós, es un hasta pronto"

Este martes se oficializó el cambio de sede de Morelia a Mazatlan, razón por la que el defensor nacional Sebastián Vegas se despidió de la ciudad que lo albergó desde 2016.

"Hoy toca despedirme de una manera especial... Me voy de esta ciudad lleno de amor y vivencias que ustedes me entregaron, me llevo un pedacito de cada una de las personas que me hicieron crecer y les agradezco por tu tiempo y por su cariño", escribió en sus redes sociales el ex Audax Italiano.

"Se ganaron una parte de mi corazón e irán conmigo a donde sea que vaya, gracias a todos, gracias Morelia, hermosa ciudad. Esto no es un adiós, es un hasta pronto", escribió el seleccionado chileno que es pretendido por Monterrey.

Vegas llegó a Monarcas Morelia el 2016 tras dejar Audax Italiano, y en las últimas temporadas se transformó en pieza fundamental del equipo que también tiene a los chilenos Jorge Valdivia, Gonzalo Jara, Rodrigo Millar y Martín Rodríguez.