Valber Huerta y su fichaje en Toluca: Estoy mucho más maduro, me siento preparado

El defensor nacional Valber Huerta valoró su fichaje en Toluca de la liga mexicana. El jugador concedió una entrevista a Cruzados para despedirse de los hinchas de Universidad Católica y resaltó este nuevo paso que está dando en su carrera profesional.

El ex Universidad de Chile adviritió que se toma esta nueva aventura "con mucha ilusión y ganas de tener una nueva oportunidad en el extranjero. Si bien tuve una posibilidad cuando era bien joven, ahora es distinto, estoy mucho más maduro"

"Me toma en una etapa de mi carrera totalmente distinta, me siento preparado y estoy agradecido, porque si tengo esta oportunidad es por todas las cosas que se han hecho bien estos años. Estoy agradecido de mis compañeros, los entrenadores que he tenido estos años y lo tomo con la misma ilusión que cuando llegué a Católica", agregó.

Respecto a su salida de la UC, advirtió que "ayer (martes) se hizo público que me iba y fue el día en que debuto en la Selección Adulta, cierro un ciclo de la mejor manera posible. Si puedo estar en la Selección, es por las cosas que se han logrado y se han hecho bien acá. Eso me dio la posibilidad de estar y de tener el debut que tanto había esperado. Terminar este ciclo de esta forma es gratificante y me llena aún más. Comencé haciendo un gol en el primer partido y terminé debutando en la selección. Estoy agradecido por eso".

Finalmente, el jugador repasó el último título conseguido por los cruzados. "Nadie se esperaba que íbamos a remontar de la manera que lo hicimos. Nosotros siempre tuvimos la confianza de poder hacerlo, y llegado la última fecha y ser campeón con nuestra gente fue muy lindo", cerró.