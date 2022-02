Marc Overmars debió renunciar a Ajax por enviar mensajes inapropiados a empleadas del club

El ex futbolista Marc Overmars, estrella de la selección de Países Bajos y con pasado en FC Barcelona, dimitió como director deportivo de Ajax tras "una serie de mensajes inapropiados" que les envió a algunas empleadas de la entidad.

Overmars, de 48 años, ganador de la Liga de Campeones con el elenco neerlandés como jugador en 1995, compartió su "vergüenza" y reconoció "haber superado los límites", según un comunicado del club, que habla de mensajes enviados a "varias mujeres" en un "periodo de tiempo amplio".

El presidente del Consejo de Administración de la institución, Leen Meijaard, citado en el comunicado, lamentó "una situación dramática, devastadora para las mujeres que han tenido que gestionar este comportamiento".

Subrayó que Overmars fue "probablemente el mejor director del fútbol que el Ajax ha tenido nunca" pero que "continuar no era una opción".

Marc Overmars ocupaba el puesto de director deportivo desde 2012 y tuvo una responsabilidad importante en los éxitos recientes del club de Ámsterdam, sobre todo en su gran papel en la Liga de Campeones en 2019 (semifinalista) o en la Europa League en 2017 (finalista).

El ex delantero había renovado recientemente su contrato hasta 2026 justo cuando Ajax está viviendo una temporada casi perfecta: es líder en la liga nerlandesa y está clasificado para los octavos de final en la Liga de Campeones.

"Estoy avergonzado. La semana pasada me enfrenté a unos informes sobre mi comportamiento. Desafortunadamente, no me di cuenta de que estaba cruzando una línea con esto, pero eso me quedó claro en los últimos días. De repente sentí una enorme presión. Pido disculpas. Ciertamente, para alguien en mi posición, este comportamiento es inaceptable. Ahora lo veo también. Pero es demasiado tarde. No veo otra opción que dejar Ajax. Esto supone un gran impacto en mi situación privada. Es por eso que les pido a todos que me dejen en paz a mí y a mi familia", expresó.