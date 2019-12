Binacional salió campeón por primera vez en Perú tras apasionante final contra Alianza Lima

Binacional ganó este domingo el título de la Liga 1 de Perú, el primero de su historia, a pesar de perder por 2-0 ante el Alianza Lima, un resultado que le permitió mantener con gran esfuerzo un 4-3 global en la definición.

El equipo dirigido por Roberto Mosquera defendió con los dientes apretados la victoria por 4-1 que había alcanzado el domingo pasado en su fortín de la ciudad sur andina de Juliaca y se dio el lujo de celebrar su primer galardón en la capital peruana.

A pesar de ello, en el terreno de juego los aliancistas pugnaron, más con amor propio que con muchas luces, por alcanzar una remontada histórica, con la que hicieron soñar a sus seguidores gracias a los goles conquistados por el centrocampista Luis Ramírez (34'), y un autogol del zaguero John Fajardo (77').

No obstante, esto no alcanzó para los "blanquiazules", que si bien terminaron con todo en busca del tanto que les permitiera extender la definición a lanzamientos penales, esto no ocurrió y debieron ver celebrar a sus rivales.