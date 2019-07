Ex figura de la selección peruana atraviesa una dura situación económica por millonaria deuda

El futbolista peruano y ex figura de su selección, Juan Manuel Vargas, no está pasando por un buen momento en su vida, ya que atraviesa una grave crisis económica por una millonaria deuda que aún no ha logrado pagar en su totalidad.

Según información publicada por el sitio Depor, el jugador con pasos por Fiorentina y Genoa adeuda más de dos millones y medios de soles, lo que equivale a un poco más de 400 millones de pesos chilenos.

Pese a su paso por el "Viejo Continente", donde también militó en el Betis de España, la situación de Vargas no es muy auspiciosa de cara al futuro.

Incluso el volante podría enfrentar cargos penales de no regularizar su situación, existiendo la posibilidad de tener que cumplir una pena de privación de la libertad entre uno a cuatro años.