Nicolás Córdova se molestó por la suspensión del clásico peruano: Alianza no quiere jugar

El chileno Nicolás Córdova, entrenador Universitario de Deportes en Perú, exhibió su molestia por la suspensión del clásico con Alianza Lima, programado para este 15 de abril, y acusó que no es la primera vez que su rival pone trabas para celebrar el partido, ya que en realidad no quieren disputarlo.

"El club tiene que resolver y una de las resoluciones es jugar en otro estadio, pero si no quieren jugar es porque no quieren jugar, da para pensar. Es una lástima para nosotros que estaríamos 21 días sin acción, es una exageración. Por ejemplo (Alberto) Quintero va a estar un mes y medio sin jugar", dijo el entrenador en conferencia de prensa esta jornada.

"Nosotros sí queríamos jugar, no sé cuál es el motivo real. Creo que hay otro estadio como el Estadio Nacional para jugar, como club ofrecemos la posibilidad de cambiar la localía. Nosotros queremos jugar, es una lástima que nuevamente Alianza haya suspendido un partido, no es la primera vez", remarcó.

Córdova insistió en en que su club se verá perjudicado por la suspensión de este partido porque alterará su agenda, por ello, cualquier razón para postergarlo le resulta inválida.

"Estamos hablando de que se suspende el partido más importante del fútbol peruano, por razones que se supone que el mismo gobierno había levantado. Me supera el tema, me declaro incompetente", dijo.

La razón por la que se suependió el encuentro entre Universitario y Alianza fue la falta de efectivos policiales para resguardar la seguridad. Pese a ello, Córdova destacó que ese motivo le parece cuestionable, pues sí se jugó el duelo entre Sorting Cristal y Universidad de Concepción este miércoles, el cual fue válido por la Copa Libertadores.

"No sé cuáles son los parámetros para poder jugar y no poder jugar. Se suspende un partido porque no hay contingencia policial pero se juega a los tres días otro, no entiendo. No sé si la Conmebol pesa más que la Federación, me imagino que por ahí va el tema o que la Conmebol es más rígida y al suspender un partido te quitan los puntos", señaló.